İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    TAP ilə Azərbaycandan Avropaya qaz tədarükü sifarişlərinin həcmləri dəyişməyib

    Energetika
    • 12 yanvar, 2026
    • 09:35
    TAP ilə Azərbaycandan Avropaya qaz tədarükü sifarişlərinin həcmləri dəyişməyib

    Azərbaycan təbii qazını Avropaya nəql edən Trans-Adriatik Boru Kəməri (TAP) Yunanıstanın Kipoi çıxış nöqtəsindən yanvarın 12-dən 20-dək 363 milyon 848 min 997 kVt/saat həcmində sifariş alınıb.

    Bu barədə "Report" TAP-ın elektron platformasına istinadən xəbər verir.

    Bu, yanvarın 5-dən 12-dək olan sifariş göstəriciləri ilə müqayisədə dəyişməz qalıb.

    Yunanıstanın Komotini çıxış nöqtəsindən yanvarın 12-dən 20-dək hər gün üçün gündəlik sifarişlər ötən həftənin göstəricisi kimi 28 milyon 674 min 418 kVt/saat həcmində qeydə alınıb.

    Yunanıstanın Nea Mesimvria çıxış nöqtəsindən yanvarın 12-dən 20-dək 30 milyon 346 min 301 kVt/saat həcmində sifariş alınıb. Bu, daha əvvəlki həftənin sifariş həcmi ilə müqayisədə eynidir.

    İtaliyanın Melenduqno çıxış nöqtəsindən qazın tədarükü üçün 12-dən 20-dək 304 milyon 828 min 278 kVt/saat həcmində sifarişlər qəbul edilib. Bu da daha əvvəlki həftənin sifariş həcmi ilə müqayisədə sabit qalıb.

    Xatırladaq ki, Trans-Adriatik Boru Kəmərinin tikintisi 2020-ci ilin oktyabrında başa çatıb. TAP-ın ümumi uzunluğu 878 km-dir ki, bunun da 550 km-i Yunanıstanın şimal hissəsindən, 215 km-i Albaniya ərazisindən, 105 km-i Adriatik dənizinin dibi ilə, 8 km-i isə İtaliya ərazisindən keçir. Azərbaycan qazının TAP vasitəsilə İtaliya, Yunanıstan və Bolqarıstandakı istehlakçılara tədarükünə 2020-ci il dekabrın 31-dən başlanılıb.

    Trans-Adriatik Boru Kəməri Komotini Nea Mesimvria Melenduqno Komitini

    Son xəbərlər

    10:10

    Milli Məclisin yaz sessiyasının ilk komitə iclası yanvarın 16-da keçiriləcək

    Milli Məclis
    10:10

    Gəncə-Qəbələ-Gəncə qatarı istifadəyə verilib

    İnfrastruktur
    10:08

    Ombudsman futbolda bərabərliyin təmin olunması məqsədilə monitorinq keçirib

    Daxili siyasət
    10:07

    MSK siyasi partiyaların illik maliyyə hesabatlarını qəbul etməyə başlayıb

    Daxili siyasət
    10:05

    Maykl Kerrik "Mançester Yunayted"in baş məşqçisi ola bilər

    Futbol
    10:04

    Kamran Əliyev Şirvanda vətəndaşları qəbul edəcək

    Hadisə
    10:01

    Türkiyədə FETÖ əməliyyatı: daha 81 nəfər saxlanılıb

    Region
    09:55

    Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

    Hərbi
    09:54
    Foto

    Azərbaycanda ilk dəfə BDU-da aqrar sığorta fənninin tədrisinə başlanıb

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti