Sumqayıtın qaz təchizatında fasilə olacaq
Energetika
- 19 sentyabr, 2025
- 09:22
Bu gün saat 11:00-dan etibarən Sumqayıt şəhəri, 17-ci mikrorayon ərazisində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar 750 abonentin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin Sumqayıt Qaz İstismar Sahəsindən məlumat verilib.
Qaz təchizatının təmir işlərindən sonra bərpa olunacağı bildirilib.
