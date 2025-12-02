İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Sumqayıtın bəzi hissələrində qaz olmayacaq

    Energetika
    • 02 dekabr, 2025
    • 09:50
    Sumqayıtın bəzi hissələrində qaz olmayacaq

    Sumqayıt şəhərinin bəzi hissələrində qaz təchizatında müvəqqəti fasilə olacaq.

    "Azəriqaz" İB Sumqayıt QİS-dən "Report"un yerli bürosuna verilən məlumata görə, balans qovşağının mövcud şəbəkəyə qoşulması ilə əlaqədar dekabrın 2-də Sumqayıt şəhəri, Sarıqaya bağları ərazisində 550 abonentin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.

    Qazın verilişi işlər tamamlandıqdan sonra bərpa ediləcək.

    Sumqayıt qaz fasilə

