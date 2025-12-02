Sumqayıtın bəzi hissələrində qaz olmayacaq
Energetika
- 02 dekabr, 2025
- 09:50
Sumqayıt şəhərinin bəzi hissələrində qaz təchizatında müvəqqəti fasilə olacaq.
"Azəriqaz" İB Sumqayıt QİS-dən "Report"un yerli bürosuna verilən məlumata görə, balans qovşağının mövcud şəbəkəyə qoşulması ilə əlaqədar dekabrın 2-də Sumqayıt şəhəri, Sarıqaya bağları ərazisində 550 abonentin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.
Qazın verilişi işlər tamamlandıqdan sonra bərpa ediləcək.
Son xəbərlər
10:44
ABB "İlin əqdi" mükafatını qazandı!Maliyyə
10:43
Azərbaycanda pul bazası noyabrda 3 %-dən çox artıbMaliyyə
10:41
Azərbaycan nümayəndə heyəti COP29 təcrübəsini bölüşmək üçün Türkiyəyə gedəcəkCOP29
10:41
"Fitch Solutions": Azərbaycan iqtisadiyyatı 2025–2027-ci illərdə orta hesabla 2,4 % artacaqMaliyyə
10:41
Foto
Azərbaycan Boks Federasiyasının rəhbərliyi dünya çempionatından öncə milli üzvləri ilə görüşübFərdi
10:39
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatları noyabrda 1 %-ə yaxın artıbMaliyyə
10:36
Video
Azərbaycan ictimai iaşə sektorunda POS-terminalla nağdsız dövriyyə üzrə vergi yükünü azaldırBiznes
10:34
Ülvi Mehdiyev: Süni intellekt bazarının dəyəri artıq 800 milyard dolları keçibİKT
10:33