    Sumqayıtın bəzi hissələrində qaz olmayacaq

    Energetika
    • 03 oktyabr, 2025
    • 11:06
    Sumqayıtın bəzi hissələrində qaz olmayacaq

    Sumqayıt şəhərinin bəzi hissələrində qaz təchizatı dayandırılacaq.

    "Report"un yerli bürosuna "Azəriqaz" İstehsalat Birliyi Sunqayıt QİS-dən bildirilib ki, şəhərin Bulvar küçəsində orta təzyiqli 108 millimetrlik qaz xəttində aşkar edilmiş sızmanın aradan qaldırılması məqsədilə qaz təchizatında fasilə olacaq.

    Məlumata görə, müvafiq işlərin görülməsi ilə əlaqədar bu gün saat 12:00-dan etibarən, ərazidəki 550 abonentin qaz təminatı müvəqqəti dayandırılacaq.

    İşlər yekunlaşdıqdan sonra qazın verilişi bərpa ediləcək.

    Sumqayıt qaz fasilə

