Sumqayıtın bəzi hissələrində qaz olmayacaq
Energetika
- 03 oktyabr, 2025
- 11:06
Sumqayıt şəhərinin bəzi hissələrində qaz təchizatı dayandırılacaq.
"Report"un yerli bürosuna "Azəriqaz" İstehsalat Birliyi Sunqayıt QİS-dən bildirilib ki, şəhərin Bulvar küçəsində orta təzyiqli 108 millimetrlik qaz xəttində aşkar edilmiş sızmanın aradan qaldırılması məqsədilə qaz təchizatında fasilə olacaq.
Məlumata görə, müvafiq işlərin görülməsi ilə əlaqədar bu gün saat 12:00-dan etibarən, ərazidəki 550 abonentin qaz təminatı müvəqqəti dayandırılacaq.
İşlər yekunlaşdıqdan sonra qazın verilişi bərpa ediləcək.
Son xəbərlər
11:35
Şahin Mahmudzadə: "Yaşıl yuyulma" riskləri Mərkəzin Bankın nəzarət mexanizmləri ilə ölçüləcək" - MÜSAHİBƏMaliyyə
11:34
Elnur Bağırov: "Azərbaycanda rəqabəti məhdudlaşdıran sazişlərlə mübarizə gücləndirilməlidir"Biznes
11:32
Dövlət Xidməti "Red Wolf" adlı haker-aktivist qruplaşması ilə bağlı xəbərdarlıq edibİKT
11:27
ABADA VII Beynəlxalq Nəqliyyat‑Logistika Biznes Forumunda iştirak edibİnfrastruktur
11:26
Prezident İlham Əliyev: Almaniya bizim üçün vacib tərəfdaş ölkədirXarici siyasət
11:25
Agentlik rəsmisi: "Neftçala Sənaye Məhəlləsi tam dolub"Sənaye
11:22
Azərbaycan Prezidenti Alman Birliyi Günü münasibəti ilə Frank-Valter Ştaynmayeri təbrik edibXarici siyasət
11:22
Mikayıl Cabbarov: "Tənzimləyici qurumların bazar iştirakçısı olması sistemli risk yaradır"Biznes
11:19