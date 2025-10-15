Sumqayıtın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026
    Energetika
    • 15 oktyabr, 2025
    • 10:10
    Sumqayıt şəhərində qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

    "Report"un yerli bürosuna "Azəriqaz" İB Sumqayıt QİS-dən bildirilib ki, şəhərin Yaşıl Dərə yaşayış massivində, 39 nömrəli marşrut xəttinin yaxınlığında yerləşən 57 millimetrlik qaz xəttində sızma aşkar edilib.

    Təmir-bərpa işlərinin aparılması ilə əlaqədar bu gün saat 11:00-dan etibarən, ərazidəki 1000 abonentin qaz təchizatı dayandırılacaq.

