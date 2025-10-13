İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Sumqayıtda 800 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    • 13 oktyabr, 2025
    • 12:59
    Sumqayıtda 800 abonentin qazı kəsiləcək

    Sumqayıt şəhərinin bəzi ərazilərində qaz təchizatında fasilə yaranacaq.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna "Azəriqaz" İstehsalat Birliyi Sumqayıt QİS-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, balans qovşağında aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar oktyabrın 13-də, saat 14:00-dən etibarən Sumqayıt şəhərinin Sahil küçəsində 800 abonentin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.

    Ərazinin qaz təchizatı işlər tamamlandıqdan sonra bərpa olunacaq.

    Sumqayıt qaz fasilə

    Son xəbərlər

    13:15

    Keçmiş məhkumlara cəmiyyətdəki münasibət: Onların reabilitasiyası necə həyata keçirilir? – ARAŞDIRMA

    Daxili siyasət
    13:10

    HƏMAS 13 israilli girovu azad edib

    Digər ölkələr
    13:10

    "Greentek Group"un fəaliyyəti müvəqqəti məhdudlaşdırılıb

    Maliyyə
    13:08

    Varşava Universitetində "Azərbaycan multikulturalizmi"nin tədrisinə başlanılıb

    Elm və təhsil
    13:07

    İspaniya və Argentina milliləri arasındakı "Finalissima" Qətərdə keçirilə bilər

    Futbol
    13:04
    Foto

    Azərbaycan-İran-Rusiya üçtərəfli görüşü keçirilib, Kommünike qəbul olunub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    13:00

    Makron istefa vermək niyyətində deyil

    Digər ölkələr
    12:59

    Sumqayıtda 800 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    12:58

    Türkiyənin aparıcı raket istehsalçısı Azərbaycanda nümayəndəliyini yaradıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti