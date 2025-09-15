İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    Sumqayıtda 550 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    • 15 sentyabr, 2025
    • 14:57
    Sumqayıtda 550 abonentin qazı kəsiləcək

    Sumqayıt şəhərinin bəzi ərazilərində təbii qazın verilişində müvəqqəti fasilə olacaq.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna "Azəriqaz" İB Sumqayıt QİS-dən məlumat verilib

    Bildirilib ki, Sumqayıt şəhəri Ceyranbatan qəsəbəsində 57 mm-lik qaz xəttində yaranan sızmanın aradan qaldırılması ilə əlaqədar 550 abonentin qaz təchizatı saat 16:00-dan etibarən işlər yekunlaşana qədər müvəqqəti dayandırılacaq.

