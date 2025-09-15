Sumqayıtda 550 abonentin qazı kəsiləcək
Energetika
- 15 sentyabr, 2025
- 14:57
Sumqayıt şəhərinin bəzi ərazilərində təbii qazın verilişində müvəqqəti fasilə olacaq.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna "Azəriqaz" İB Sumqayıt QİS-dən məlumat verilib
Bildirilib ki, Sumqayıt şəhəri Ceyranbatan qəsəbəsində 57 mm-lik qaz xəttində yaranan sızmanın aradan qaldırılması ilə əlaqədar 550 abonentin qaz təchizatı saat 16:00-dan etibarən işlər yekunlaşana qədər müvəqqəti dayandırılacaq.
Son xəbərlər
15:34
Kəlbəcərdə inşa edilən məktəb kompleksinin sahəsi 2,24 hektardırElm və təhsil
15:34
ABŞ İranın nüvə proqramının ləğvi ilə bağlı çağırış edibDigər ölkələr
15:30
Foto
İlham Əliyev Xocalının Badara, Daşbulaq, Seyidbəyli və Şuşakənd kəndlərinin sakinləri ilə görüşüb - YENİLƏNİBDaxili siyasət
15:24
Foto
Şotokan karate üzrə XXXIII Azərbaycan çempionatı keçirilibFərdi
15:23
Azərbaycanda qanunsuz balıq ovlayan vətəndaşlar müəyyən olunubASK
15:23
Aİ Rusiya enerji daşıyıcılarından imtina kursunun davam etdiyini təsdiqləyibDigər ölkələr
15:11
Foto
Növbəti köç karvanı Kəlbəcər şəhərinə çatıb - YENİLƏNİBQarabağ
15:09
Tbilisi meri: ATƏT/DTİHB missiyası Gürcüstanda növbəti seçkiləri müşahidə etməyəcəkRegion
15:04