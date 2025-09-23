Sumqayıtda 1000 abonentin qazı kəsiləcək
Energetika
- 23 sentyabr, 2025
- 14:28
Sumqayıt şəhərinin bəzi ərazilərində qazın verilişində fasilə yaranacaq.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna "Azəriqaz" İB Sumqayıt QİS-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Sumqayıt şəhərinin "Xəzər bağları" ərazisində yerləşən 141 saylı balans qovşağında cari təmir işlərinin aparılması ilə əlaqədar 1000 abonentin qaz təchizatı saat 15:30-da dayandırılacaq.
Qazın verilişi işlər yekunlaşdıqdan sonra bərpa ediləcək.
