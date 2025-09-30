SOCAR-ın idarəsinin qeyri-neft ixracından gəlirləri sabit qalıb
Energetika
- 30 sentyabr, 2025
- 11:36
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi 272,3 milyon ABŞ dolları dəyərində qeyri-neft məhsul ixrac edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin "İxrac İcmalı"nın sentyabr sayında bildirilir.
Bildirilir ki, bu, 2024-cü ilin ilk 8 ayı ilə müqayisədə eynidir.
Xatırladaq ki, 8 ay ərzində Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ixracı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 10,3 % artaraq 2,4 milyard ABŞ dolları təşkil edib.
