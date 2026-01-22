İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Sadiq Qurbanov: "Ötən il enerji siyasətinin əsas dayağı neft-qazın yaratdığı iqtisadi baza olub"

    Energetika
    • 22 yanvar, 2026
    • 14:17
    Sadiq Qurbanov: Ötən il enerji siyasətinin əsas dayağı neft-qazın yaratdığı iqtisadi baza olub

    2025-ci ildə Azərbaycanda enerji siyasətinin əsas dayağı ənənəvi neft-qaz sektorunun yaratdığı iqtisadi baza olub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin sədri Sadiq Qurbanov rəhbərlik etdiyi komitəni bu gün keçirilən iclasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, ölkə Prezidenti bu sektoru Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyinin beynəlxalq səviyyədə etibarlılığının və ölkəmizin regional əməkdaşlığının fundamental elementi kimi təqdim edib, eyni zamanda vurğulayıb ki, məhz bu sektorun yaratdığı maliyyə imkanları ekologiya siyasətin güclənməsinə, ətraf mühitin qorunmasına dair proqramların və bərpa olunan enerji layihələrinin reallaşdırılmasına xidmət edib: "​Cənub Qaz Dəhlizi və əlaqəli platformalar çərçivəsində səsləndirilən mövqelər Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyində strateji rolunu qoruduğunu, eyni zamanda daha təmiz enerji keçidinə töhfə verdiyini xüsusi vurğulayıb. Bununla yanaşı, 2025-ci il bərpa olunan enerji mənbələrinin praktiki mərhələyə keçidi baxımından da həlledici il olub".

    Sadiq Qurbanov enerji

    Son xəbərlər

    14:47

    Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində 3000 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    14:46

    ABŞ-nin müdafiə büdcəsi 2026-cı ildə 1 trilyon dolları keçir

    Digər
    14:45

    Azərbaycanda qazlaşdırma ilə bağlı yeni dövlət proqramı hazırlanır

    Energetika
    14:42

    Donald Tramp: ABŞ iqtisadiyyatı inflyasiyasız inkişaf edir

    Digər ölkələr
    14:39

    ABŞ Prezidenti: Venesuelanı böyük neft şirkətləri üçün açırıq

    Digər ölkələr
    14:36

    İlham Əliyev Azərbaycanın Sülh Şurasına təsisçi üzv dövlət qismində qoşulması barədə sənədi imzalayıb

    Xarici siyasət
    14:33

    ABŞ Prezidenti: İranla danışıqlar aparmaq niyyətindəyik

    Region
    14:31

    Tramp: Qəzzada müharibə sona yaxınlaşır

    Digər
    14:31

    Bu il Bakıda keçiriləcək beynəlxalq sərgilərin tarixləri açıqlanıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti