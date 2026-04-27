Sadiq Qurbanov: "Azərbaycan "təmiz enerji"yə keçiddə mühüm mərhələdədir"
- 27 aprel, 2026
- 12:25
Azərbaycan hazırda "təmiz enerji"yə keçidin təşviqində mühüm mərhələyə qədəm qoyub.
"Report" xəbər verir ki, bunu deputat Sadiq Qurbanov Milli Məclisin yaz sessiyasının plenar iclasında bildirib.
Onun sözlərinə görə, müasir dövrdə qlobal enerji sistemi genişmiqyaslı transformasiya mərhələsindədir: "Enerji təhlükəsizliyi, iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə və alternativ mənbələrə keçid beynəlxalq gündəliyin əsas istiqamətlərindən biridir. Azərbaycan bu dəyişikliklərə uyğunlaşan ölkə olmaqla yanaşı, yeni enerji strategiyalarının formalaşmasına da töhfəsini verir. Uzun illər ərzində etibarlı enerji tərəfdaşı statusunu qoruyan Azərbaycan bu gün "təmiz enerji" keçidinin təşviqi, "yaşıl iqtisadiyyat"ın inkişafı və regional dayanıqlığın gücləndirilməsi istiqamətində mühüm mərhələyə qədəm qoyub".