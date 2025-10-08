Sabah Şərurun bəzi ərazilərində işıq olmayacaq
Energetika
- 08 oktyabr, 2025
- 12:27
Sabah Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Şərur rayonunun bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində fasilələr olacaq.
"Azərişıq" ASC-nin Naxçıvan RETSİ-dən "Report"un yerli bürosuna verilən məlumata görə, 35/10 kilovoltluq "Xanlıqlar" yarımstansiyasından qidalanan 10 kilovoltluq "Tənənəm" hava elektrik verilişi xəttində payız-qış mövsümü ilə əlaqədar təmir işləri aparılacaq.
Bu səbəbdən oktyabrın 9-da saat 10:30-dan 12:30-dək Aşağı Daşarx, Xətai, Oğuz, Yeni Havuş, kəndinin bəzi yerlərində elektrik enerjisinin verilişində fasilələr yaranacaq.
