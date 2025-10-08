İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Sabah Şərurun bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    • 08 oktyabr, 2025
    • 12:27
    Sabah Şərurun bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Sabah Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Şərur rayonunun bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində fasilələr olacaq.

    "Azərişıq" ASC-nin Naxçıvan RETSİ-dən "Report"un yerli bürosuna verilən məlumata görə, 35/10 kilovoltluq "Xanlıqlar" yarımstansiyasından qidalanan 10 kilovoltluq "Tənənəm" hava elektrik verilişi xəttində payız-qış mövsümü ilə əlaqədar təmir işləri aparılacaq.

    Bu səbəbdən oktyabrın 9-da saat 10:30-dan 12:30-dək Aşağı Daşarx, Xətai, Oğuz, Yeni Havuş, kəndinin bəzi yerlərində elektrik enerjisinin verilişində fasilələr yaranacaq.

    Naxçıvan Şərur rayonu elektrik enerjisi fasilə

    Son xəbərlər

    12:44

    Norveçli hakim ikinci dəfə Azərbaycan millisinin matçına təyinat alıb

    Futbol
    12:42

    Hindistanda sürüşmə nəticəsində 15 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    12:36

    Zelenski Latviyadakı səfiri vəzifəsindən azad edib

    Region
    12:33

    Türkiyə lideri: Suriya məsələsində təmkinli davranışımız acizlik deyil

    Region
    12:32

    Pakistan rəsmisi: "Halal KOB-lar 2040-cı ilə qədər "yaşıl keçid"in liderinə çevrilə bilər"

    Biznes
    12:27

    Sabah Şərurun bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    12:27
    Foto

    ASA-nın həmtəşkilatçılığı ilə Sloveniyada beynəlxalq konqres keçirilib

    Fərdi
    12:21

    HƏMAS və İsrail arasında girov və məhbusların siyahılarının mübadiləsi aparılıb

    Digər ölkələr
    12:19

    Ərdoğan: Türkiyə-ABŞ münasibətlərində yeni mərhələ başlayıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti