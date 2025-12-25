Sabah Sabunçu və Xətai rayonlarında qaz olmayacaq
Energetika
- 25 dekabr, 2025
- 17:58
Sabah Bakının Sabunçu və Xətai rayonlarının bəzi ərazilərinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, saat 10:00-dan etibarən paytaxtın Sabunçu rayonu üzrə Kürdəxanı kəndinin, T.Adıgözəlov, M.Sənani, G.Qurbanova və Ə.Məlikov küçələrinin, Xətai rayonu üzrə isə M.Hadi, Şirvani, Qaçaq Nəbi küçələrinin və kənd Əhmədlinin bir hissəsinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.
Son xəbərlər
18:13
"Turan Tovuz"un Türkiyəyə yola düşəcəyi tarix müəyyənləşibFutbol
18:12
Qazaxıstan AZAL təyyarəsinin aviaqəzası ilə bağlı istintaqın başa çatma müddəti barədə məlumat yayıbHadisə
18:07
Foto
Zaur Mikayılov Masallıda vətəndaşlarla görüşübİnfrastruktur
18:07
Daxili qoşunların komandanını Prezident vəzifəyə təyin edəcəkDaxili siyasət
18:04
Azərbaycan QHT-ləri ABŞ Prezidenti Donald Trampa Açıq Məktub yazıbXarici siyasət
18:03
Foto
Azərbaycanın zorxana və pəhləvan güləşi millisi Dünya Kubokunda uğurla çıxış edibFərdi
17:58
Sabah Sabunçu və Xətai rayonlarında qaz olmayacaqEnergetika
17:55
Video
İtaliyalı məzuna Azərbaycan HDQ komandanı adından "Dənizçi kortiki" hədiyyə olunubHərbi
17:53