Sabah İmişli və Saatlıda 2 500-dən çox abonentin qazı kəsiləcək
Energetika
- 22 sentyabr, 2025
- 18:10
Sabah İmişli və Saatlı rayonlarının bəzi ərazilərində qaz təchizatı dayandırılacaq.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.
Bildirilir ki, diametri 315 mm-lik PE "Qaralar kənd" orta təzyiqli daşıyıcı qaz kəməri və üzərindən ayrılan qollarında kipliyin sınağı aparılacaq.
Bu məqsədlə sentyabrın 23-də saat 10:00-dan etibarən sınaq işləri başa çatanadək İmişli rayonunun Qaralar, Cavadxanlı, Bəcirəvan, Mirili, Qaravəlli, Ağcüyür kəndləri və Araz küçəsi, eyni zamanda Saatlı rayonunun Məzrəli və Naharlı kəndlərində (ümumi 2 516 abonent) qaz təchizatının dayandırılması planlaşdırılır.
Son xəbərlər
18:49
HƏMAS Trampa Qəzzada 60 günlük atəşkəsin təminatçısı olmağı təklif edibDigər ölkələr
18:43
Komitə sədri: "Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 12 şəhərin baş planı hazırlanıb"İnfrastruktur
18:41
Foto
Üzeyir Hacıbəylinin 140 illik yubileyi ADA Universitetinin Qazax Mərkəzində qeyd olunubMədəniyyət siyasəti
18:38
Anar Quliyev: "Azərbaycanda 10 şəhərin baş planı təsdiq mərhələsindədir"İnfrastruktur
18:35
Azərbaycan və Britaniyanın NATO-dakı nümayəndələri 8 avqust görüşünün nəticələrini müzakirə ediblərXarici siyasət
18:32
Foto
Velosiped üzrə Federasiya Kuboku yarışının 2-ci mərhələsi keçirilibFərdi
18:30
Nazir: "Bu günə qədər BTC ilə 540 milyon ton Azərbaycan nefti ixrac edilib"Energetika
18:29
Ərdoğan dünya dövlətlərini Fələstini tanımağa çağırıbRegion
18:25