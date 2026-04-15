    Qazaxıstan neftinin BTC ilə tədarük həcmi 346 min tona çatıb

    Energetika
    15 aprel, 2026
    • 18:12
    2026-cı ilin I rübündə Qazaxıstan neftinin Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) neft kəməri ilə daşınma həcmi 26 min ton artaraq 346 min ton təşkil edib.

    Bu barədə "Report" "KazTransOil"un hesabat dövrünə aid məlumatına istinadən xəbər verir.

    Nəql olunan neft və aşırılan neft məhsullarının ümumi həcmi 11,9 milyon tona çatıb ki, bu da 2025-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 705 min ton çoxdur. Şirkətin magistral neft kəmərləri sistemi ilə 11,7 milyon ton neft nəql edilib.

    Daha əvvəl Qazaxıstanın energetika naziri Yerlan Akkenjanov bəyan etmişdi ki, Qazaxıstan 2026-cı ildə Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri ilə dünya bazarlarına 1,5-2,2 milyon ton neft ixrac etməyi planlaşdırır.

    Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Qazaxıstan BTC neft kəməri ilə 1,2 milyon ton neft ixrac edib.

    Bakı-Tblisi-Ceyhan Neft məhsulları Qazaxıstan
    Поставки казахстанской нефти по БТД достигли 346 тыс. тонн
    Kazakh oil shipments via BTC reach 346,000 tonnes

