    • 15 апреля, 2026
    • 17:36
    Поставки казахстанской нефти по БТД достигли 346 тыс. тонн

    Объем перевалки казахстанской нефти в направлении Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в I квартале 2026 года увеличился на 26 тыс. тонн и составил 346 тыс. тонн.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на данные КазТрансОйл за отчетный период.

    В целом консолидированный объем транспортировки нефти и перевалки нефтепродуктов достиг 11,9 млн тонн, что на 705 тыс. тонн больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. По системе магистральных нефтепроводов компании было транспортировано 11,7 млн тонн нефти.

    Ранее министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что Казахстан планирует в 2026 году экспорт нефти на мировые рынки посредством трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан от 1,5 млн до 2,2 млн тонн.

    Напомним, что в 2025 году Казахстан по нефтепроводу БТД экспортировал 1,2 млн тонн нефти.

    Qazaxıstan neftinin BTC ilə tədarük həcmi 346 min tona çatıb
    Kazakh oil shipments via BTC reach 346,000 tonnes

