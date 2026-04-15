Поставки казахстанской нефти по БТД достигли 346 тыс. тонн

Объем перевалки казахстанской нефти в направлении Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в I квартале 2026 года увеличился на 26 тыс. тонн и составил 346 тыс. тонн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные КазТрансОйл за отчетный период.

В целом консолидированный объем транспортировки нефти и перевалки нефтепродуктов достиг 11,9 млн тонн, что на 705 тыс. тонн больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. По системе магистральных нефтепроводов компании было транспортировано 11,7 млн тонн нефти.

Ранее министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что Казахстан планирует в 2026 году экспорт нефти на мировые рынки посредством трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан от 1,5 млн до 2,2 млн тонн.

Напомним, что в 2025 году Казахстан по нефтепроводу БТД экспортировал 1,2 млн тонн нефти.