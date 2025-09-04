İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan

    Pərviz Şahbazov: "Hazırda türk şirkətləri azad edilmiş ərazilərdə 4 KSES layihəsində tərəfdaşımızdır"

    Energetika
    • 04 sentyabr, 2025
    • 14:29
    Pərviz Şahbazov: Hazırda türk şirkətləri azad edilmiş ərazilərdə 4 KSES layihəsində tərəfdaşımızdır

    Hazırda türk şirkətləri Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərində - Kəlbəcər və Laçında ümumi gücü 13 MVt olan 4 kiçik su elektrik stansiyası (KSES) layihəsində tərəfdaş qismində iştirak edir.

    "Report"un Türkiyə bürosunun verdiyi məlumata görə, bunu Azərbaycanın energetika naziri Pərviz Şahbazov bu gün İzmir şəhərində keçirilən Azərbaycan-Türkiyə IV Enerji Forumunda çıxışı zamanı bildirib.

    Nazir əlavə edib ki, Kəlbəcərdə 240 MVt gücündə külək elektrik stansiyası layihəsi üzrə hazırda ölçmə və qiymətləndirmə işləri aparılır:

    "Türk şirkətlərinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun "yaşıl enerji" zonası kimi inkişafında iştirakı həm qardaşlığımızın, həm də enerji həmrəyliyimizin bariz nümunəsidir. Bərpa olunan enerji, enerji saxlanc sistemləri, "yaşıl hidrogen", karbon tutma texnologiyaları, enerji səmərəliliyi, eləcə də energetikada bazar münasibətləri və tənzimləmə sahələrində Türkiyənin təcrübəsi və dəstəyi bizim üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Çünki hər zaman və bütün proseslərdə olduğu kimi, "təmiz enerjili gələcək" yolunda da Türkiyəni ən böyük müttəfiqimiz hesab edirik".

    Pərviz Şahbazov Azərbaycan-Türkiyə IV Enerji Forumu KSES

    Son xəbərlər

    15:14

    Fariz İsmayılzadə: "ICPC sayəsində universitetlər arasında əməkdaşlıq memorandumları imzalana bilər"

    İKT
    15:12

    DSK: Azərbaycanda iribuynuzlu mal-qaranın və keçi-qoyunların sayı ən aşağı həddə düşüb

    ASK
    15:09

    "Şəki"nin baş məşqçisi: "Yeni mövsümdə hədəf ən güclü 8 komanda arasında yer almaqdır"

    Komanda
    15:05
    Foto

    Qubada "Hüquq və Dövlət" Könüllülər Düşərgəsi təşkil olunub

    Sosial müdafiə
    15:04

    Rezidenturaya boş qalan plan yerlərinə qəbulun nəticələri elan edilib

    Elm və təhsil
    15:01

    "ICPC Global"la onun tədbirlərindəki "insight"ların Azərbaycanda tətbiqi müzakirə olunur

    İKT
    14:58

    Bakı metrosu avqustda 15 milyondan çox sərnişinə xidmət edib

    Maliyyə
    14:57
    Foto
    Video

    Azərbaycana külli miqdarda narkotik keçirməyə cəhd göstərən qaçaqmalçılar saxlanılıb - BİRGƏ MƏLUMAT

    Hadisə
    14:55

    KOBİA "Rebuild Karabakh 2025" sərgisi ilə bağlı sahibkarlara müraciət edib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti