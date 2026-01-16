Ötən il Energetika Nazirliyi 157 icazə verib
Energetika
- 16 yanvar, 2026
- 14:53
2025-ci ildə Energetika Nazirliyi 157 icazə verib.
"Report" nazirliyə istinadən xəbər verir ki, ixrac nəzarətinə düşən malların (işlər, xidmətlər, əqli fəaliyyətin nəticələri) idxalı üzrə 97, ixracı üzrə 36, tranziti üzrə 22, mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış əşyaların dövriyyəsi üzrə isə 2 icazə verilib.
Bütün icazələrin verilməsi 7 saylı Bakı "ASAN xidmət" mərkəzi vasitəsilə həyata keçirilib
