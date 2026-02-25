İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Oğuzda 40 ağacı kəsməkdə şübhəli bilinən şəxsə cinayət işi açılıb

    Hadisə
    • 25 fevral, 2026
    • 18:39
    Oğuzda 40 ağacı kəsməkdə şübhəli bilinən şəxsə cinayət işi açılıb

    Oğuz rayonunun Muxas kəndində yerləşən meşə massivində 40 ədəd müxtəlif növ ağacların kəsilməsi ilə bağlı istintaq araşdırmaları aparılır.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Qeyd edilib ki, polis əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərlə ağacları kəsməkdə şübhəli bilinən kənd sakini, 30 yaşlı Pərvin Salamov saxlanılıb.

    Faktla bağlı Oğuz Rayon Polis Şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.

    Oğuz qanunsuz ağac kəsimi Cinayət işi

