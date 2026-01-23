Ötən il Azərbaycanın Çexiyaya ixrac etdiyi neftin həcmi açıqlanıb

İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    2025-ci ildə Azərbaycan Çexiyaya 1 milyon 405 min 059,25 ton xam neft ixrac edib.

    "Report"un Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu miqdarda məhsulun dəyəri 742 milyon 159,08 min ABŞ dolları təşkil edib.

    İxrac olunmuş məhsulun miqdarı 2024-cü il ilə müqayisədə 20,6 %, dəyəri isə 1,4 dəfə azdır.

    Çexiyaya ixrac edilən xam neftin Azərbaycanını ümumi neft ixracında payı 6 % olub.

    Qeyd edək ki, 2025-ci ildə gömrük bəyannamələrinə əsasən, Azərbaycan dəyəri 12 milyard 091 milyon 147,47 min ABŞ dolları olan 23 milyon 381 min 284,82 ton həcmində bitumlu süxurlardan alınmış xam neft və neft məhsulları ixrac edib.

    Hesabat dövründə Azərbaycan xarici ölkələrlə 49 milyard 423 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Xarici ticarət dövriyyəsinin 25 milyard 43 milyon ABŞ dolları ixracın, 24 milyard 380 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb.

