İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Orxan Zeynalov: "İğdır-Naxçıvan kəməri ötürücülük gücünün artırılması ilə qazın əks axınına imkan yaradır"

    Energetika
    • 16 yanvar, 2026
    • 17:17
    Orxan Zeynalov: İğdır-Naxçıvan kəməri ötürücülük gücünün artırılması ilə qazın əks axınına imkan yaradır

    İğdır-Naxçıvan qaz kəməri Naxçıvanla Türkiyə arasında quru xətti ilə birbaşa təbii qaz təchizatını təmin etməklə yanaşı, ötürücülük gücünün artırılması hesabına qazın əks axınına da imkan yaradır.

    "Report" Energetika Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bunu nazir müavini Orxan Zeynalov Türkiyənin Rizə şəhərində enerji, beynəlxalq təhlükəsizlik və diplomatiya mövzusunda keçirilən Beynəlxalq Ayder Forumunda çıxışı zamanı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu layihə təkcə Naxçıvanın enerji təchizatını gücləndirmir, eyni zamanda Zəngəzur dəhlizi perspektivində gələcək infrastruktur sinxronluğunun formalaşmasına xidmət edir.

    Nazir müavini Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin uzaqgörən və qətiyyətli liderliyi ilə formalaşan strateji müttəfiqliyin regional təhlükəsizlik, dayanıqlı inkişaf və enerji sahəsində çoxşaxəli əməkdaşlığa verdiyi töhfələri vurğulayıb. O, enerji əməkdaşlığının dərinləşdirilməsində Azərbaycan-Türkiyə Enerji Forumunun, forum çərçivəsində fəaliyyət göstərən işçi qruplarının rolundan, eləcə də "yaşıl enerji dəhliz"ləri istiqamətində həyata keçirilən siyasətdən bəhs edib.

    Çıxışda Azərbaycandan, Qazaxıstan və Özbəkistandan istehsal olunan "yaşıl enerji"nin Naxçıvana, oradan isə Türkiyə və Avropaya ötürülməsi hədəfləri, həmçinin Gürcüstan üzərindən Türkiyəyə və Avropaya elektrik enerjisi ixracını təmin edəcək infrastruktur imkanları diqqətə çatdırılıb. Bu kontekstdə "Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə-Bolqarıstan yaşıl enerji dəhlizi" layihəsi barədə də məlumat verilib.

    Türk şirkətlərinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun "yaşıl enerji" zonası kimi inkişafında iştirakının əhəmiyyəti qeyd olunub, bərpa olunan enerji, enerji saxlanc sistemləri, "yaşıl hidrogen", karbon tutma texnologiyaları, enerji səmərəliliyi, eləcə də enerji bazarları və tənzimləmə sahəsində Türkiyə təcrübəsinin öyrənilməsinin vacibliyi vurğulanıb.

    Bildirilib ki, həyata keçirilən və perspektivə hesablanan enerji layihələri təkcə iki qardaş ölkənin rifahına deyil, eyni zamanda regionda sabitliyin möhkəmlənməsinə, enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasına və beynəlxalq əməkdaşlığın genişlənməsinə xidmət edir.

    Orxan Zeynalov Zəngəzur dəhlizi Naxçıvan
    Орхан Зейналов: Газопровод Ыгдыр-Нахчыван создает возможность для реверсного потока газа
    Orkhan Zeynalov: Igdir–Nakhchivan gas pipeline creates opportunities for reverse gas flow

    Son xəbərlər

    18:07
    Foto

    Abşeron dairəvi dəmir yolu üzrə qatarların hərəkət cədvəli yenilənir

    İnfrastruktur
    18:00

    Türkiyə Somalidə ilk qazma işlərinin vaxtını açıqlayıb

    Region
    17:53

    Suriyadan ana və dörd övladı Azərbaycana repatriasiya edilib

    Daxili siyasət
    17:46

    Əmanətlərin Sığortalanması Fondu 2024-cü ili mənfəətlə başa vurub

    Maliyyə
    17:44

    QDİƏT-in Baş katibi: Ayder Forumunun nüfuzlu tədbir kimi tanıdılmasında Azərbaycanın önəmli rolu var

    Xarici siyasət
    17:42
    Foto

    WUF13 ərəfəsində Azərbaycan və UN-Habitat mühüm nailiyyətə imza atıb - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    17:42

    Naxçıvanın ixracı 28 %-dən çox artıb

    Biznes
    17:42
    Foto

    TƏBİB region xəstəxanalarında yüksək texnologiyalı cərrahi xidmətlərin tətbiqini genişləndirir

    Sağlamlıq
    17:40

    İngiltərə Premyer Liqasında ötən ayın ən yaxşı futbolçusu bəlli olub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti