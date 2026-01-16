Орхан Зейналов: Газопровод Ыгдыр-Нахчыван создает возможность для реверсного потока газа

Газопровод Ыгдыр-Нахчыван, помимо обеспечения прямых поставок природного газа по сухопутной линии между Нахчываном и Турцией, также создает возможность для реверсного потока благодаря увеличению пропускной способности.

Как передает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов на Международном форуме Айдер, посвященном энергетике, международной безопасности и дипломатии в турецком городе Ризе.

По его словам, этот проект не только укрепляет энергоснабжение Нахчывана, но и закладывает основу для будущей инфраструктурной синхронности в контексте Зангезурского коридора.

Заместитель министра рассказал о вкладе азербайджано-турецкого стратегического союза в обеспечение региональной безопасности, устойчивого развития, а также в многостороннее сотрудничество в энергетической сфере. Он отметил, что взаимодействие двух стран в этой сфере будет и дальше развиваться в рамках Азербайджано-Турецкого энергетического форума и работы профильных групп, а также через совместные проекты по созданию коридоров зеленой энергии.

В ходе своего выступления Зейналов также коснулся планов по передаче зеленой энергии из Азербайджана, Казахстана и Узбекистана в Нахчыван, а затем в Турцию и Европу. Также говорилось о возможностях создания инфраструктуры для экспорта электроэнергии через Грузию в Турцию и далее в Европу, и о проекте Зеленого энергетического коридора Азербайджан – Грузия – Турция – Болгария.

Он также отметил значимость участия турецких компаний в развитии Карабаха и Восточного Зангезура как зоны зеленой энергии, а также важность использования турецкого опыта в сфере возобновляемых источников энергии, хранения электроэнергии, зеленого водорода, энергоэффективности и современных энергетических технологий.

Отмечалось, что реализуемые и планируемые энергетические проекты приносят выгоду обеим странам, способствуют укреплению стабильности в регионе, повышению энергетической безопасности и развитию международного сотрудничества.

Газопровод Ыгдыр-Нахчыван был введен в эксплуатацию 5 марта 2025 года. Пропускная способность трубопровода составляет 2 млн кубометров в сутки.