Nəsimi rayonunun bəzi küçələrində işıq olmayacaq
Energetika
- 24 fevral, 2026
- 12:44
Bu gün Bakının Nəsimi rayonunun bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq.
Bu barədə "Report"a "Azərişıq" ASC-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Nəsimi Rayon Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsinin (RETSİ) ərazisində təmir işləri həyata keçiriləcək. Bununla əlaqədar olaraq saat 12:30-dan 14:30-dək Mirəli Qaşqay - Feyzulla Qasımov, Mirəli Qaşqay - Abbas Səhhət, Abbas Səhhət - Ceyhun Hacıbəyli küçələrinin kəsişməsində yerləşən ərazilərdə elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq.
Təmir işləri başa çatdıqdan sonra sözügedən ərazilər daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq.
Son xəbərlər
12:49
Riad Axundzadə: "Qarabağda artezian quyuları mərhələli şəkildə bağlanacaq"İnfrastruktur
12:45
Sadiq Qurbanov: "Bir sıra su anbarlarının tutumu 15–35 % azalıb"İnfrastruktur
12:44
Nəsimi rayonunun bəzi küçələrində işıq olmayacaqEnergetika
12:41
ADSEA: Azərbaycanın təxminən bir ildən bir qədər artıq su ehtiyatı varİnfrastruktur
12:38
Azərbaycanda gələn ilin sonunadək çay hövzəsi əsaslı idarəetmə sistemi yaradılacaqİnfrastruktur
12:37
Foto
Video
FHN "Velotrek" ticarət mərkəzində təlim keçiribHadisə
12:33
Böyük Britaniya Rusiyaya qarşı sanksiyaları genişləndiribDigər ölkələr
12:32
Albaniyadakı reytinq turnirində iştirak edəcək Azərbaycan güləşçiləri açıqlanıbFərdi
12:30