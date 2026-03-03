İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Maya Xristova: "IGB Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyini möhkəmləndirir"

    Energetika
    • 03 mart, 2026
    • 15:48
    Maya Xristova: IGB Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyini möhkəmləndirir

    Yunanıstan-Bolqarıstan İnterkonnektorunun (IGB) kommersiya istismarına başlanandan indiyədək Trans-Adriatik Qaz Boru Kəməri (TAP) vasitəsilə Avropaya nəql olunan 42 teravatt-saatdan çox qaz tədarük edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə IGB-nin Bolqarıstan üzrə icraçı direktoru Maya Xristova Bakıda keçirilən Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 12-ci iclası və Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 4-cü iclasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Cənub Qaz Dəhlizi Cənub-Şərqi Avropada təchizatın şaxələndirilməsini, enerji təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsini və rəqabət mühitinin inkişafını təmin etməklə öz strateji əhəmiyyətini təsdiqləyib.

    O bildirib ki, IGB təkcə Bolqarıstan və Yunanıstanın deyil, həmçinin bütün Cənub-Şərqi və Mərkəzi Avropa regionunun enerji dayanıqlığını gücləndirən fəaliyyətdə olan və etibarlı strateji marşrutdur: "Şaxələndirilmiş təbii qaz, o cümlədən mayeləşdirilmiş təbii qaz (LNG) təchizatına çıxışı təmin etməklə, IGB enerji təhlükəsizliyinə və qiymət rəqabətqabiliyyətliliyinə birbaşa töhfə verir".

    Maya Xristova Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası İGB
    Майя Христова: IGB укрепляет энергобезопасность Юго-Восточной Европы
    Maya Hristova: ICGB strengthening energy security in southeastern Europe

    Son xəbərlər

    16:08

    Azərbaycan cüdoçuları Özbəkistanda beynəlxalq təlim-məşq toplanışına qatılıblar

    Fərdi
    16:08

    "Azercell"in "Oflayn qadınlar" layihəsi beynəlxalq mükafata layiq görülüb

    İKT
    16:06

    Jan-Noel Barro: Fransa İranın hücumlarına qarşı BƏƏ səmasında "Rafale" qırıcılarını yerləşdirib

    Digər ölkələr
    16:00

    SOCAR-ın idarəsi qeyri-neft ixracından yanvarda 14 milyon dollardan çox gəlir əldə edib

    Energetika
    16:00

    İspaniyanın "Alaves" klubu Kike Sançes Floresi baş məşqçi təyin edəcək

    Futbol
    15:56

    Azərbaycanın TOP-10 özəl şirkətinin qeyri-neft ixracı 3 dəfəyə yaxın artıb

    Biznes
    15:54

    Dağılan Paşinyan-Akopyan ittifaqı – Ermənistanda seçkiqabağı sürpriz - ŞƏRH

    Analitika
    15:51

    Nazir: "Yaxın qonşularımızın və avropalı tərəfdaşlarımızın enerji təhlükəsizliyini təmin edirik"

    Energetika
    15:49

    Tamaşaçıların istəyi ilə "Sən-Kralsan!" müziklı yenidən nümayiş olunacaq

    İncəsənət
    Bütün Xəbər Lenti