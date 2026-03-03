Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Майя Христова: ICGB укрепляет энергобезопасность Юго-Восточной Европы

    • 03 марта, 2026
    • 15:25
    С начала коммерческой эксплуатации интерконнектора Греция-Болгария (Interconnector Greece-Bulgaria, ICGB) поставлено более 42 тераватт-часов газа, транспортируемого в Европу по Трансадриатическому газопроводу (TAP).

    Как передает Report, об этом заявила исполнительный директор ICGB Майя Христова на 12-ом министерском заседании Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-ом заседании Консультативного совета по зеленой энергии в Баку.

    По ее словам, Южный газовый коридор подтвердил свою стратегическую значимость, обеспечив диверсификацию поставок, укрепление энергетической безопасности и развитие конкурентной среды в Юго-Восточной Европе.

    По ее словам, ICGB является действующим и надежным стратегическим маршрутом, который усиливает энергетическую устойчивость не только Болгарии и Греции, но и всего региона Юго-Восточной и Центральной Европы.

    "Обеспечивая доступ к диверсифицированным поставкам природного газа, включая сжиженный природный газ (СПГ), ICGB напрямую способствует энергетической безопасности и ценовой конкурентоспособности", - сказала она.

