Masallıda 3 500 abonentin qaz təchizatı dayandırılacaq
Energetika
- 21 yanvar, 2026
- 13:22
Bu gün Masallı rayonu Köhnə Alvadı kəndi ərazisində minik avtomobilinin iştirakı ilə baş vermiş yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində qaz xəttinin zədələnməsi qeydə alınıb.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, zədələnmiş borunun bərpası ilə əlaqədar olaraq Köhnə Alvadı, Güllütəpə, Tatyanoba, Əmirtürbə, Meşəkənarı, Böyük Xocavar, Bambaşı, Yeyənkənd, Abasbəyli kəndləri və Təzə Alvadı kəndinin bir hissəsi daxil olmaqla, ümumilikdə 3 500 abonentin qaz təchizatının saat 15:00-dan etibarən işlər yekunlaşanadək müvəqqəti olaraq dayandırılması planlaşdırılır.
Son xəbərlər
14:21
İspaniya klubu Ter Şteqeni icarəyə götürdüyünü açıqlayıbFutbol
14:13
Foto
İlk köç karvanı Xankəndi şəhərinə çatıb, açarlar təqdim olunub - YENİLƏNİBDaxili siyasət
14:06
"Liverpul" İngiltərə millisinin futbolçusunu heyətinə qatmaq istəyirFutbol
14:06
Azərbaycanda daşınmaz əmlakın icbari sığortası üzrə ödəniş məbləğləri dəyişə bilərMaliyyə
14:01
Azərbaycanda minimum əməkhaqqı məbləğinə ildə bir dəfədən az olmayaraq yenidən baxılacaqSosial müdafiə
13:58
Foto
Video
Dərnəgüldəki yanğına 18 texnika və 70 əməkdaş cəlb olunub, qərargah yaradılıb - YENİLƏNİB-7Hadisə
13:57
Nazir: Azərbaycandan dizel yanacağının idxalı Ermənistan iqtisadiyyatına müsbət təsir göstəribRegion
13:52
"Azər-Türk Bank"a sədr təyin edilibMaliyyə
13:38