    İlham Mirzəliyev Bərdədə vətəndaşları qəbul edəcək

    • 28 oktyabr, 2025
    • 11:43
    İlham Mirzəliyev Bərdədə vətəndaşları qəbul edəcək

    "Azəristiliktəchizat" ASC-nin sədri İlham Mirzəliyev Bərdədə vətəndaş qəbulu keçirəcək.

    "Report" səhmdar cəmiyyətə istinadən xəbər verir ki, qəbul noyabrın 28-i saat 10:00-da Bərdə və Tərtər sakinləri üçün baş tutacaq.

    Qəbul Bərdə rayonunda yerləşən YAP-ın inzibati binasında (Heydər Əliyev prospekti 102) keçiriləcək.

    Qəbulda istilik və isti su təchizatı ilə bağlı vətəndaşları maraqlandıran suallar cavablandırılacaq, istilik təchizatına dair sakinlərin problemləri dinləniləcək.

