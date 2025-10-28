İlham Mirzəliyev Bərdədə vətəndaşları qəbul edəcək
Energetika
- 28 oktyabr, 2025
- 11:43
"Azəristiliktəchizat" ASC-nin sədri İlham Mirzəliyev Bərdədə vətəndaş qəbulu keçirəcək.
"Report" səhmdar cəmiyyətə istinadən xəbər verir ki, qəbul noyabrın 28-i saat 10:00-da Bərdə və Tərtər sakinləri üçün baş tutacaq.
Qəbul Bərdə rayonunda yerləşən YAP-ın inzibati binasında (Heydər Əliyev prospekti 102) keçiriləcək.
Qəbulda istilik və isti su təchizatı ilə bağlı vətəndaşları maraqlandıran suallar cavablandırılacaq, istilik təchizatına dair sakinlərin problemləri dinləniləcək.
