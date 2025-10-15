Gənc energetiklərin innovasiya və ustalıq müsabiqəsinin qalibləri məlum olub
Energetika
- 15 oktyabr, 2025
- 17:15
Hadrutda keçirilən gənc energetiklərin innovasiya və ustalıq müsabiqəsinin qalibləri məlum olub.
"Report"un Hadruta ezam olunmuş müxbirinin məlumatına görə, müsabiqədə birinci yerə "Şuşa", ikinci yerə "Lənkəran", üçüncü yerə isə eyni nəticə göstərərək "Zaqatala" və "Ağsu" komandaları layiq görülüblər.
Qaliblərə mükafatlar təqdim edilib.
Qeyd edək ki, Hadrutda "Azərişıq" ASC-nin yaranmasının 10 illik yubileyinə həsr olunmuş "Yeni nəsil energetiklərin innovasiya və ustalıq müsabiqəsi" təşkil olunub.
Ənənəvi olaraq hər il təşkil olunan yarışda bu dəfə 11 komanda iştirak edib. Müsabiqə çərçivəsində iştirakçılar həm nəzəri-intellektual, həm də praktiki bilik və bacarıqlarını nümayiş etdiriblər.
