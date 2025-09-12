İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Energetika naziri Samuxda vətəndaşları qəbul edib

    Energetika
    • 12 sentyabr, 2025
    • 16:37
    Energetika naziri Samuxda vətəndaşları qəbul edib

    Energetika naziri Pərviz Şahbazov Samux rayon Heydər Əliyev Mərkəzində vətəndaşları qəbul edib.

    "Report" Energetika Nazirliyə istinadən xəbər verir ki, qəbulda vətəndaşların elektrik enerjisi və təbii qaz təchizatı, elektrik və qazpaylayıcı şəbəkəyə qoşulma, sayğacların quraşdırılması, elektrik dirəklərinin istismar vəziyyəti, mühafizə zonaları, elektrik enerjisinin keyfiyyəti, qaz təchizatında fasilələr, küçə işıqlandırılması, işlə təminat və digər məsələlərə dair müraciətləri dinlənilib.

    Qaldırılan məsələlərin mövcud normativ-hüquqi aktlara uyğun şəkildə araşdırılması və operativ həlli məqsədilə müvafiq tapşırıqlar verilib.

    Nazirliyin aidiyyəti struktur bölmə rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirilmiş qəbulda Gəncə, Göygöl, Şəki şəhərləri və Abşeron, Samux, Goranboy rayonlarından olan 34 vətəndaş iştirak edib.

    Qəbul Samux Pərviz Şahbazov

    Son xəbərlər

    17:16

    Maliyyə Nazirliyi növbəti dəfə depozit hərracı keçirib

    Maliyyə
    17:13

    Amerikalı fəalın qətlində şübəli bilinən şəxs atasına hər şeyi danışıb

    Digər ölkələr
    17:08

    Azərbaycan millisinin toplanış üçün yekun heyəti açıqlanıb

    Futbol
    17:00

    Azərbaycan çempionatında V və VI turun proqramı açıqlanıb

    Futbol
    17:00

    Tramp: Rusiyaya qarşı səbrim tükənir

    Digər ölkələr
    16:59

    Rusiya səfiri Finlandiya XİN-ə çağırılıb

    Digər ölkələr
    16:47

    "Sabah" – "Qarabağ" matçının keçiriləcəyi tarix bəlli olub

    Futbol
    16:44

    Azərbaycan klubu daha bir legioner basketbolçu ilə anlaşıb

    Komanda
    16:39

    Tramp: Çarli Kirkin qətlində şübhəli bilinən şəxs ehtimal ki, həbs olunub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti