İlham Əliyev DÇ-2026 “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal Qətər
    İlham Əliyev DÇ-2026 “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal Qətər

    EIA 2026-cı il üçün Azərbaycanda neft hasilatı proqnozunu açıqlayıb

    Energetika
    • 10 sentyabr, 2025
    • 09:28
    EIA 2026-cı il üçün Azərbaycanda neft hasilatı proqnozunu açıqlayıb

    ABŞ Energetika Nazirliyinin Enerji İnformasiya Administrasiyası (EIA) Azərbaycanda 2026-cı il üçün orta gündəlik neft hasilatını 540 min barel səviyyəsində proqnozlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə EIA "Qısamüddətli enerji perspektivi" adlı hesabatın sentyabr ayı üzrə açıqladığı məlumatda qeyd edilib.

    2026-ci il üçün neft hasilatı proqnozu qurumun avqust ayı ilə müqayisədə eyni qalıb.

    Gələn ilin birinci rübündə ölkədə orta gündəlik neft hasilatının 550 min barel olacağı gözlənilir ki, bu da avqust ayında verilən proqnozla müqayisədə eynidir.

    2026-cı ilin ikinci rübündə Azərbaycanda gündəlik neft hasilatı 540 min barel təşkil edəcək. Bu da qurumun ötən ay açıqladığı proqnozla müqayisədə eynidir.

    Agentlik, həmçinin 2026-cı ilin üçüncü və dördüncü rüblərində Azərbaycanda orta gündəlik neft hasilatının 530 min barel olacağını proqnozlaşdırır. Bu, qurumun ötən ay açıqladığı proqnozla müqayisədə eynidir.

    EIA neft proqnoz
    EIA releases oil production forecast for Azerbaijan in 2026

    Son xəbərlər

    10:16

    Çin təmsilçisi: Beynəlxalq aktorlar qlobal idarəetmədəki boşluqları doldurmalıdır

    Xarici siyasət
    10:08

    Zaur Mikayılov: "Bakı Su Həftəsində bir sıra müqavilə və anlaşmalar imzalanacaq"

    İnfrastruktur
    10:08

    Azərbaycan turizm bazarında yeni axınlar və xərclərin diversifikasiyası – ARAŞDIRMA

    Turizm
    10:07

    Azərbaycan Premyer Liqasında IV turun təyinatları açıqlanıb

    Futbol
    09:58
    Foto

    Bakıda AQEM Beyin Mərkəzləri Forumunun 13-cü sessiyasının ikinci günü başlayıb

    Xarici siyasət
    09:52
    Foto

    Pərviz Şahbazov vətəndaşları qəbul edib

    Energetika
    09:43

    Bakıya 18 kiloqram narkotik gətirməyə cəhd etməkdə təqsirləndirilən şəxs həbs olunub

    Hadisə
    09:43

    "Formula 1" yarışı zamanı Bakıya 12 mindən çox xarici turistin gələcəyi gözlənilir

    Futbol
    09:36
    Foto

    Maqsud Fərzullayev: "Bu il "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisi daha möhtəşəm olacaq"

    Formula 1
    Bütün Xəbər Lenti