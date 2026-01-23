Komitə sədri: "Enerjidən səmərəli istifadə təmiz enerji konsepsiyasının ayrılmaz elementidir"
23 yanvar, 2026
- 10:06
Enerjidən səmərəli istifadə, enerji effektivliyinin artırılması və resurs risklərinin minimuma endirilməsi bu konsepsiyanın ayrılmaz və tamamlayıcı elementləridir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin sədri Sadiq Qurbanov ADA Universitetində Beynəlxalq Təmiz Enerji Günü münasibətilə keçirilən dəyirmi masada bildirib.
Onun sözlərinə görə, hazırda enerji təkcə iqtisadi resurs kimi deyil, həm də dövlətlərin strateji təhlükəsizliyini, ekoloji sabitliyini müəyyən edən fundamental amildir: "Təmiz enerji" isə ətraf mühitə minimal təsir göstərən, istixana qazı emissiyalarını əhəmiyyətli dərəcədə azaldan və enerji istehsalında uzunmüddətli dayanıqlığı təmin edən mənbələri əhatə edir: "Lakin müasir elmi yanaşmaya görə, "təmiz enerji" konsepsiyası yalnız istehsal mərhələsi ilə məhdudlaşmır. Məhz bu kompleks yanaşma Azərbaycanın milli qanunvericilik sistemində də öz aydın ifadəsini tapır".
Deputat vurğulayıb ki, "təmiz enerji" sahəsində xüsusi strateji əhəmiyyət daşıyan istiqamətlərdən biri Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun "yaşıl enerji zonası" elan edilməsidir: "Naxçıvan Muxtar Respublikası da bu strategiyanın mühüm tərkib hissəsidir. Bu qərar postmüharibə dövründə bərpa və yenidənqurma proseslərinin ekoloji, innovativ və enerji baxımından səmərəli əsaslar üzərində qurulmasına xidmət edən nümunəvi model kimi dəyərləndirilməlidir. Nəticə etibarilə, Təmiz Enerji Günü Azərbaycanın enerji siyasətində yeni mərhələnin ideoloji, elmi və hüquqi əsaslarını təcəssüm etdirən mühüm platformadır".