Çexiyadakı sonuncu kömür mədəni bu ayın sonunda bağlanacaq
Energetika
- 17 yanvar, 2026
- 08:50
Çexiyadakı sonuncu kömür mədəni yanvar ayının sonunda bağlanacaq və bununla da 250 ildən çox davam edən dərin kömür hasilatına son qoyulacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi məlumat yayıb.
Bu ay Polşa sərhədi yaxınlığındakı Stonava şəhərindəki bir kilometr dərinliyindəki mədəndən son kömürlər çıxarılır. Kömürün aşağı qiymətləri və Avropanın ekoloji keçidi bir vaxtlar regionun ən dəyərli sərvəti hesab edilən mənbəyə tələbatı azaldıb.
Qeyd olunub ki, kömür mədəni bir vaxtlar Mərkəzi Avropada ağır sənayenin yüksəlişinə səbəb olub.
