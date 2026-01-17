İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Energetika
    • 17 yanvar, 2026
    • 08:50
    Çexiyadakı sonuncu kömür mədəni bu ayın sonunda bağlanacaq

    Çexiyadakı sonuncu kömür mədəni yanvar ayının sonunda bağlanacaq və bununla da 250 ildən çox davam edən dərin kömür hasilatına son qoyulacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi məlumat yayıb.

    Bu ay Polşa sərhədi yaxınlığındakı Stonava şəhərindəki bir kilometr dərinliyindəki mədəndən son kömürlər çıxarılır. Kömürün aşağı qiymətləri və Avropanın ekoloji keçidi bir vaxtlar regionun ən dəyərli sərvəti hesab edilən mənbəyə tələbatı azaldıb.

    Qeyd olunub ki, kömür mədəni bir vaxtlar Mərkəzi Avropada ağır sənayenin yüksəlişinə səbəb olub.

    Çexiya kömür mədəni Avropa İttifaqı
    Reuters: Закрывается последняя угольная шахта в Чехии, многовековая отрасль доживает свои последние дни
    Last Czech deep coal mine closes as centuries-old industry reaches final day

