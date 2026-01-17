Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Reuters: Закрывается последняя угольная шахта в Чехии, многовековая отрасль доживает свои последние дни

    Энергетика
    • 17 января, 2026
    • 08:00
    Reuters: Закрывается последняя угольная шахта в Чехии, многовековая отрасль доживает свои последние дни

    Последняя шахта по добыче черного угля в Чехии закроется в конце января, поставив точку в более чем 250-летней истории глубинной угледобычи и завершив эпоху отрасли, которая когда-то обеспечила подъем тяжелой промышленности в Центральной Европе.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

    Сообщается, что в этом месяце с километровой глубины шахты CSM в городе Стонава, недалеко от польской границы, поднимают последние тонны угля. Низкие цены на уголь, а также промышленный и экологический переход Европы подрывают спрос на ресурс, который некогда считался самым ценным богатством региона.

    черный уголь шахта Чехия

    Последние новости

    08:10

    Британский флот впервые испытал новый беспилотный вертолет

    Другие страны
    08:00

    Reuters: Закрывается последняя угольная шахта в Чехии, многовековая отрасль доживает свои последние дни

    Энергетика
    07:35

    FT: Поставщики комплектующих для чипа Nvidia H200 приостановили производство

    ИКТ
    07:23

    Литва обвинила Россию в двух поджогах на территории страны

    Другие страны
    07:12

    Министр обороны Венесуэлы заявил о 83 погибших в операции по захвату Мадуро

    Другие страны
    06:15

    Луис Энрике может возглавить мадридский "Реал" уже летом

    Спорт
    06:01

    Berliner Zeitung: Франция получила реальную возможность выйти из НАТО

    Другие страны
    05:10

    Петр Павел: Украина готова пойти на "болезненные уступки"

    Другие страны
    04:29

    Сирия признала курдский язык государственным

    Другие страны
    Лента новостей