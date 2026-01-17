Reuters: Закрывается последняя угольная шахта в Чехии, многовековая отрасль доживает свои последние дни

Последняя шахта по добыче черного угля в Чехии закроется в конце января, поставив точку в более чем 250-летней истории глубинной угледобычи и завершив эпоху отрасли, которая когда-то обеспечила подъем тяжелой промышленности в Центральной Европе.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

Сообщается, что в этом месяце с километровой глубины шахты CSM в городе Стонава, недалеко от польской границы, поднимают последние тонны угля. Низкие цены на уголь, а также промышленный и экологический переход Европы подрывают спрос на ресурс, который некогда считался самым ценным богатством региона.