    Cəlilabadın iki yaşayış məntəqəsində qazlaşma işləri yekunlaşıb

    Energetika
    • 13 oktyabr, 2025
    • 19:23
    Cəlilabadın iki yaşayış məntəqəsində qazlaşma işləri yekunlaşıb

    Cəlilabad rayonunun iki yaşayış məntəqəsində qazlaşma işləri yekunlaşıb.

    Bu barədə "Report"un Muğan bürosunun sorğusuna cavab olaraq "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Cəlilabad şəhərinin yeni yaşayış massivində və Hacıməmmədli kəndində qazlaşma işləri başa çatıb.

    Eləcə də, cari ildə rayonun Mirzəli kəndində qazlaşma işlərinin başlanılması da nəzərdə tutulur.

    Ümumilikdə rayon üzrə qazlaşma səviyyəsi 88 %-ə çatıb.

    qazlaşma Cəlilabad

