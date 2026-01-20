İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    Cəlilabadın bir sıra ərazilərində elektrik enerjisinin verilişi təmin olunub

    Energetika
    • 20 yanvar, 2026
    • 20:39
    Cəlilabadın bir sıra ərazilərində elektrik enerjisinin verilişi təmin olunub

    Güclü qara baxmayaraq, "Azərişıq" ASC Cəlilabadda elektrik enerjisinin bərpasını davam etdirir.

    ASC-dən "Report"a verilən məlumata görə, qar Cəlilabad rayonunun bəzi kəndlərində elektrik enerjisinin verilişində çətinliklər yaradıb.

    Külək və qar xətlərdə qəzalara səbəb olub. Qar bağlayan yollarda nəqliyyatla hərəkət etmək, kəndlərə gediş-gəliş çətinləşib. Şaxtalı, qarlı havada bütün çətinliklərə baxmayaraq "Azərişıq" ASC-nin əməkdaşları bir neçə gündür həm Cəlilabadda, həm də güclü qar yağan digər rayonlarda baş vermiş qəzaları aradan qaldırmaq üçün fasiləsiz işləyir. Artıq bir sıra ərazilərdə enerjinin verilişi təmin olunub.

    Qısa zaman ərzində digər ərazilərdə də elektrik enerjisi bərpa ediləcək.

