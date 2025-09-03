    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    Bu gün Naxçıvanın bəzi hissələrində işıq olmayacaq

    Energetika
    • 03 sentyabr, 2025
    • 11:22
    Bu gün Naxçıvan şəhərinin bəzi məhəllələrində elektrik enerjisinin verilişində fasilələr yaranacaq. 

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, Naxçıvan şəhərində "Azərişıq" ASC-nin Naxçıvan RETSİ tərəfindən 2025-2026-cı illər payız-qış mövsümünə hazırlıq məqsədilə təsdiq olunmuş tədbirlər planına əsasən, sentyabrın 3-də saat 13:00-dan 14:00-dək 35 kilovoltluq "Xətai" elektrik verilişi xəttində təmir-bərpa işləri aparılacaq. 

    Bununla əlaqədar şəhərin Xətai, 48, 20, 21, 35, 52-ci məhəllələrdə elektrik enerjisinin verilişində qısa fasilələr yaranacaq. 

