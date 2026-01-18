Biləsuvarın bir kəndində qaz təchizatı dayandırılacaq
Energetika
- 18 yanvar, 2026
- 10:53
Sabah Biləsuvarın bir kəndində qaz təchizatı dayandırılacaq.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, rayonun Xırmandalı kəndində yeraltı qaz xəttində aşkar edilmiş qaz sızmalarının aradan qaldırılması məqsədilə ümumilikdə 1 100 abonentin qaz təchizatının 19 yanvar saat 14:00-dan etibarən işlər yekunlaşanadək müvəqqəti olaraq dayandırılması planlaşdırılır.
Qaz təchizatı avadanlıqlarını nəzarətdə saxlamaq və təhlükəsizlik tədbirlərinə ciddi şəkildə riayət etmək xahiş edilir.
