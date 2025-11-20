İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Biləsuvar, Cəlilabad və Yardımlının bəzi kəndlərində işıq olmayacaq

    Energetika
    • 20 noyabr, 2025
    • 09:06
    Biləsuvar, Cəlilabad və Yardımlının bəzi kəndlərində işıq olmayacaq

    Bu gün Biləsuvar, Cəlilabad və Yardımlı rayonlarının bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq.

    Bu barədə "Report"a "Azərişıq" ASC-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Cənub Regional Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsi (RETSİ) ərazisində yerləşən Cəlilabad rayonunda 110, Yardımlıda isə 35 kV-luq hava xəttində təmir işləri aparılacaq.

    Bununla əlaqədar olaraq saat 10:00-dan 12:30-dək Cəlilabadın Alar, Günəşli, Sabirabad kəndləri, Biləsuvarın Əmənkənd qəsəbəsi, saat 11:00-dan 13:00-dək Yardımlının Abdinli, Anzov, Arvana, Avaş, Bozayran, Bürzünbül, Gərsava, Hamarkənd, Köryədi, Kürəkçi, Qabaqdibi, Qaraqaya, Perimbel, Şəfəqli, Şiləvəngə, Urakəran, Vərgədüz kəndlərində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq.

    Təmir işləri başa çatdıqdan sonra həmin yaşayış məntəqələri daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq.

    Azərişıq elektrik enerjisi Cəlilabad Biləsuvar

    Son xəbərlər

    09:42

    Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan Yüksək Liqasında daha bir matç keçiriləcək

    Komanda
    09:41

    Şəmkirdə mağazada 200-dən çox saxta araq aşkarlanıb

    Digər
    09:39

    Azərbaycan neftinin qiyməti 68 dollardan aşağı düşüb

    Energetika
    09:38
    Foto

    Polis Akademiyası IX–XI sinif şagirdləri ilə təbliğat-təşviqat tədbirləri keçirir

    Hadisə
    09:36
    Foto

    "AzInTelecom" IX Beynəlxalq Bankçılıq Forumunda!

    İKT
    09:34
    Foto

    Azərbaycan və Qazaxıstan ədliyyə nazirlərin görüşündə süni intellektin ədliyyə sahəsinə tətbiqi ilə bağlı müzakirə aparılıb

    Hadisə
    09:32

    "Azərmaş Group" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Biznes
    09:16

    Bakının iki rayonunun qaz təchizatı dayandırılacaq

    Energetika
    09:14

    Çelenc Kuboku: "Xilasedici" bu gün cavab matçına çıxacaq

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti