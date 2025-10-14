İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Energetika
    • 14 oktyabr, 2025
    • 21:40
    Babək rayonunun Sirab kəndində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq.

    "Azərişıq" ASC-nin Naxçıvan RETSİ-dən "Report"un yerli bürosuna verilən məlumata görə, payız-qış mövsümünə uyğun tədbirlər planına əsasən, xəttə toxunan ağacların kəsilməsi və xətt üzərində yerləşən KTM-lərin təmiri işləri ilə əlaqədar 35/10 kilovoltluq "Kərimbəyli" yarımstansiyasından qidalanan 10 kilovoltluq "Sirab" hava elektrik verilişi xətti sifarişə əsasən açılacaq.

    Bu səbəbdən 15 oktyabr 2025-ci il tarixində saat 11:00-dan 13:00-dək Babək rayonunun Sirab kəndində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq.

