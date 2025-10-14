Babək rayonunun Sirab kəndində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq
Energetika
- 14 oktyabr, 2025
- 21:40
Babək rayonunun Sirab kəndində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq.
"Azərişıq" ASC-nin Naxçıvan RETSİ-dən "Report"un yerli bürosuna verilən məlumata görə, payız-qış mövsümünə uyğun tədbirlər planına əsasən, xəttə toxunan ağacların kəsilməsi və xətt üzərində yerləşən KTM-lərin təmiri işləri ilə əlaqədar 35/10 kilovoltluq "Kərimbəyli" yarımstansiyasından qidalanan 10 kilovoltluq "Sirab" hava elektrik verilişi xətti sifarişə əsasən açılacaq.
Bu səbəbdən 15 oktyabr 2025-ci il tarixində saat 11:00-dan 13:00-dək Babək rayonunun Sirab kəndində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq.
Son xəbərlər
22:49
ABŞ və Britaniya kibercinayətkarlara qarşı ən böyük sanksiyaları tətbiq edibDigər ölkələr
22:44
Ramiz Mehdiyev barəsində ev dustaqlığı qətimkan tədbiri seçilibHadisə
22:40
Azərbaycanla matçda zədələnən Mbappenin meydana qayıdacağı tarix müəyyənləşibFutbol
22:33
Foto
Video
Brüsseldə nəqliyyat işçilərinin tətili iğtişaşlara çevrilibDigər ölkələr
22:24
Video
Zığda yaşayış evində yanğın olub, təhlükəli vəziyyətdə qalmış şəxs xilas edilibHadisə
22:14
Kiyevdə elektrik enerjisinin verilişi dayandırılıbDigər ölkələr
22:11
Türkiyədə zəlzələ baş veribRegion
22:07
Cənubi Afrika millisi dünya çempionatının final mərhələsinə vəsiqə qazanıbFutbol
22:00