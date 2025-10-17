"Azəristiliktəchizat" ADB ilə gələcək inkişaf strategiyası hazırlayır
- 17 oktyabr, 2025
- 15:20
"Azəristiliktəchizat" ASC Asiya İnkişaf Bankı (ADB) ilə birgə gələcək inkişaf strategiyası üzərində işləyir.
Bunu "Report"a müsahibəsində "Azəristiliktəchizat" ASC-nin sədri İlham Mirzəliyev bildirib.
Onun sözlərinə görə, hazırda "Azəristiliktəchizat" gələcək inkişaf strategiyası üzərində işləyir və bu işlər ADB ilə əməkdaşlıq çərçivəsində aparılır: "Bankın texniki tapşırığının əsas bəndlərindən biri qurumun korporativ inkişaf strategiyasının hazırlanmasıdır. Bu strategiya çərçivəsində Səhmdar Cəmiyyətin texniki performansı, bazar analizi və tarif strukturu qiymətləndiriləcək; korporativ diaqnostika, maliyyə modelləri və gələcək maliyyə proqnozları hazırlanacaq; dövlət subsidiyalarının mərhələli azaldılması üzrə icra planı işlənəcək".
Sədr qeyd edib ki, bundan irəli gələrək yeni tarif metodologiyasının hazırlanması nəzərdə tutulur: "Bunun üçün sayğaclara keçid, kalorimetrlə hesablaşma və xərclərin optimallaşdırılması nəzərdə tutulur. Xüsusi qeyd edirəm ki, tariflərin optimallaşdırılması deyəndə bu tarifin artımı anlamına gəlməli deyil, məqsəd xərclərin azaldırlması və xidmətin səmərəliliyinin artırılmasıdır. Yeni inkişaf strategiyası çərçivəsində binaların sayğaclaşdırılması və tələbat əsasında hesablaşma modelinə keçid nəzərdə tutulur. Bununla yanaşı, binadaxili istilik infrastrukturu və mülkiyyətçi öhdəliklərinin müəyyənləşdirilməsi; dövlət-özəl tərəfdaşlıqları çərçivəsində bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə imkanlarının genişləndirilməsi planlaşdırılır".
İ. Mirzəliyev bildirib ki, uzunmüddətli perspektivdə məqsəd "Azəristiliktəchizat"ı dövlət subsidiyalarına asılı olmayan, öz gəlirləri ilə fəaliyyət göstərən, yüksək keyfiyyətli istilik təchizatı və servis xidməti göstərən, müasir avadanlıqlara və peşəkar mütəxəssislərə malik təsərrüfat kimi formalaşdırmaqdır: "Eyni zamanda, qurum inhisarçı rolunu azaldır. Bəli, qanunvericiliklə "Azəristiliktəchizat" bu gün təbii inhisar subyekti sayılır. Ancaq nəzərə alsaq ki, insanların artıq digər alternativlərdən istifadə etmə imkanları var, istilik təchizatı bazarına digər özəl oyunçuların daxil olma imkanları da mövcuddur. Yeni qanun imkan verir ki, özəl sektor bazara daxil olsun, qazanxanaları idarə etsin və ya yeni qazanxana tikib xidmət göstərsin. İstehsal, ötürmə-paylama və satış funksiyaları ayrılaraq bazar modeli modernləşdirilə bilər. Bu, "Azəristiliktəchizat"ın tək olmadığını və bazarda rəqabətin mümkünlüyünü göstərir".
