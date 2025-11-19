İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri

    "Azəriqaz"ın baş direktoru Zaqatalada vətəndaşları qəbul edəcək

    Energetika
    • 19 noyabr, 2025
    • 10:31
    Azəriqazın baş direktoru Zaqatalada vətəndaşları qəbul edəcək

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyi rəhbərliyinin növbəti vətəndaş qəbulu Zaqatalada keçiriləcək.

    "Report" "Azəriqaz"a istinadən xəbər verir ki, "Azəriqaz"ın baş direktoru Azər Məmmədovun Zaqatala rayonunda vətəndaş qəbulu noyabrın 21-də saat 11:00-da Zaqatala Regional Qaz İstismarı İdarəsinin inzibati binasında (Ünvan: Faiq Əmirov küçəsi, dalan 1/11) baş tutacaq.

    Görüş zamanı Balakən və Zaqatala rayonlarından olan sakinlərin müraciətləri dinləniləcək. Vətəndaşların diqqətinə çatdırırıq ki, qəbulda ünvanlanan müraciətlər yalnız "Azəriqaz" İB-nin xidmət sahələrinə aid olmalıdır. Qəbula dair əlavə məlumat almaq istəyənlər Zaqatala Regional Qaz İstismarı İdarəsinə (tel: 050-845-94-21; 050-845-71-02) müraciət edə bilərlər.

    Qurum vətəndaşların nəzərinə çatdırır ki, noyabrın 28-nə nəzərdə tutulmuş vətəndaş qəbulu noyabrın 21-nə keçirilib.

    Azər Məmmədov “Azəriqaz” İstehsalat Birliyi Zaqatala

    Son xəbərlər

    10:44

    "Orta Dəhliz"in yüksək keyfiyyətli inkişafı üzrə Birgə Təşəbbüs" sənədi imzalanıb

    İnfrastruktur
    10:42
    Foto

    SOCAR-da "Ümumdünya Keyfiyyət Həftəsi 2025" ilə bağlı tədbir keçirilib

    Energetika
    10:38

    İRİA: Digital.finance platformasına 100-dən çox maliyyə institutu inteqrasiya edilib

    İKT
    10:38

    Lebron Ceyms yeni rekorda imza atıb

    Komanda
    10:35

    Deputat: Azərbaycanda qadınların kiçik və orta sahibkarlıqda payı aşağıdır

    Sosial müdafiə
    10:35

    Səfir: Türk dünyası sahibkarlarının geniş əməkdaşlığı qurulub

    Xarici siyasət
    10:32
    Foto

    Kürdəmirdə avtomobil qoyun sürüsünə çırpılıb, 10 baş xırdabuynuzlu heyvan tələf olub

    Hadisə
    10:32

    DÇ-2026: Emin Mahmudov seçmə mərhələdə bir göstəriciyə görə liderlər sırasındadır

    Futbol
    10:31

    Zakir Nuriyev: "Ani Ödənişlər Sisteminin imkanlarından daha effektiv istifadə edilməlidir"

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti