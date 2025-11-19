"Azəriqaz"ın baş direktoru Zaqatalada vətəndaşları qəbul edəcək
- 19 noyabr, 2025
- 10:31
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyi rəhbərliyinin növbəti vətəndaş qəbulu Zaqatalada keçiriləcək.
"Report" "Azəriqaz"a istinadən xəbər verir ki, "Azəriqaz"ın baş direktoru Azər Məmmədovun Zaqatala rayonunda vətəndaş qəbulu noyabrın 21-də saat 11:00-da Zaqatala Regional Qaz İstismarı İdarəsinin inzibati binasında (Ünvan: Faiq Əmirov küçəsi, dalan 1/11) baş tutacaq.
Görüş zamanı Balakən və Zaqatala rayonlarından olan sakinlərin müraciətləri dinləniləcək. Vətəndaşların diqqətinə çatdırırıq ki, qəbulda ünvanlanan müraciətlər yalnız "Azəriqaz" İB-nin xidmət sahələrinə aid olmalıdır. Qəbula dair əlavə məlumat almaq istəyənlər Zaqatala Regional Qaz İstismarı İdarəsinə (tel: 050-845-94-21; 050-845-71-02) müraciət edə bilərlər.
Qurum vətəndaşların nəzərinə çatdırır ki, noyabrın 28-nə nəzərdə tutulmuş vətəndaş qəbulu noyabrın 21-nə keçirilib.