Azərbaycanın neft ixrac etdiyi ölkələr - SİYAHI Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycandan 19 ölkəyə 14 milyon 470 min 571,55 ton həcmində neft ixrac olunub.
Energetika
21 avqust 2025 10:06
Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycandan 19 ölkəyə 14 milyon 470 min 571,55 ton həcmində neft ixrac olunub.

Bu barədə “Report” Dövlət Gömrük Komitəsinin statistikasına istinadən xəbər verir.

Hesabat dövründə Azərbaycanın neft ixrac etdiyi TOP-5 ölkələr sırasına İtaliya, Çexiya, Xorvatiya, Portuqaliya və Rumıniya daxil olub.

Bu ilin 7 ayında Azərbaycan İtaliyaya 4 milyard 424 milyon 208,27 min ABŞ dolları dəyərində 8 milyon 431 min 427,82 ton, Çexiyaya 547 milyon 91,18 min ABŞ dolları dəyərində 1 milyon 27 min 599,56 ton, Xorvatiyaya 450 milyon 838,01 min ABŞ dolları dəyərində 827 min 707,93 ton xam neft ixrac edib. Portuqaliyaya 385 milyon 76,01 min ABŞ dolları dəyərində 714 min 269,12 ton və Rumıniyaya 378 milyon 39,37 min ABŞ dolları məbləğində 685 min 972,26 ton neft tədarük edilib.

Aşağıdakı cədvəldə Azərbaycanın bu ilin yanvar-iyul ayları ərzində neft ixrac etdiyi ölkələrin tam siyahısı göstərilib:

Ölkələr

Miqdar (ton)

2024-cü ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən

Statistik dəyər (min ABŞ dolları)

2024-cü ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən

1

İtaliya

8 431 427,82

+48,7 %

4 424 208,27

+22,9 %

2

Çexiya

1 027 599,56

+9,1 %

547 091,18

-8,4 %

3

Xorvatiya

827 707,93

-4,5 %

450 838,01

-17,6 %

4

Portuqaliya

714 269,12

+11,6 %

385 076,01

-4,8 %

5

Rumıniya

685 972,26

+58,2 %

378 039,37

+40,4 %

6

Almaniya

661 678,87

+24,8 %

356 684,67

+2,4 %

7

Böyük Britaniya

459 741,47

-29,2 %

212 815,03

-45,6 %

8

İrlandiya

331 558,01

-*

174 262,24

-*

9

Yunanıstan

232 396,39

+1,8 %

128 990,34

-10,9 %

10

Niderland

223 330,7

+32,2 %

126 482,41

+18,4 %

11

Tailand

137 785,75

-63,4 %

75 910,84

-67,6 %

12

İndoneziya

130 925,36

-38 %

72 131,22

-44,5 %

13

Tunis

125 674,35

-51 %

67 934,47

-58,6 %

14

İsveçrə

89 696,92

-*

53 857,85

-*

15

Danimarka

88 157,38

-*

49 689,27

-*

16

Bolqarıstan

79 260,85

-*

48 231,11

-*

17

Avstriya

90 177,31

-*

42 664,79

-*

18

Fransa

81 701,93

-8,9 %

41 316,86

-27,6 %

19

Türkiyə

51 509,56

5,2 dəfə

24 006,16

6,2 dəfə

Cəmi

14 470 571,55

-1,5 %

7 660 230,09

-17 %

-* Ötən ilin eyni dövründə tədarük olmayıb.

