İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycanın Gürcüstandakı səfiri BP-nin regional prezidenti ilə görüşüb

    Energetika
    • 16 yanvar, 2026
    • 21:40
    Azərbaycanın Gürcüstandakı səfiri BP-nin regional prezidenti ilə görüşüb

    Azərbaycan Respublikasının Gürcüstandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Faiq Quliyev "British Petroleum" (BP) şirkətinin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə regional prezidenti Gio Kristofoli ilə görüşüb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyində keçirilən görüşdə səfir Faiq Quliyev G.Kristofolini yeni vəzifəyə təyin olunması münasibətilə təbrik edərək, ona gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Diplomat Azərbaycan və Gürcüstan arasında iqtisadi əməkdaşlıqdan, regional əhəmiyyət daşıyan layihələrdən və Azərbaycanın Cənubi Qafqazda tərəqqi, rifah və təhlükəsizliyin təmin olunmasındakı mövqeyindən bəhs edib.

    Görüş zamanı Azərbaycanın enerji siyasəti, bu sahədə xarici tərəfdaşların artan marağı və BP ilə mövcud əməkdaşlığın strateji əhəmiyyəti xüsusi vurğulanıb. Səfir F.Quliyev Azərbaycanın regionda və daha geniş coğrafiyada enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm rol oynadığını qeyd edib.

    Öz növbəsində Gio Kristofoli səmimi qəbula görə təşəkkürünü bildirərək, BP-nin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə ilə əməkdaşlıq perspektivləri barədə fikirlərini bölüşüb və Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyinə verdiyi töhfəni yüksək qiymətləndirib.

    Görüşdə BP-nin Xəzər regionu üzrə vitse-prezidenti Bəxtiyar Aslanbəyli və şirkətin Gürcüstan üzrə ölkə rəhbəri Aytən Hacıyeva da iştirak ediblər. Tərəflər qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparıblar.

    BP şirkəti Azərbaycan energetika

    Son xəbərlər

    21:52

    Tramp Fransa və Almaniyanı hədələyib

    Digər ölkələr
    21:41

    Hakan Fidan və Omanın XİN rəhbəri bölgədəki vəziyyəti müzakirə ediblər

    Region
    21:41

    "Neftçi" amerikalı basketbolçu transfer edib, iki oyunçu ilə yollarını ayırıb

    Komanda
    21:40

    Azərbaycanın Gürcüstandakı səfiri BP-nin regional prezidenti ilə görüşüb

    Energetika
    21:34

    Qazaxıstanlı hakim: "Güləş üzrə Azərbaycan çempionatının və referilərin inkişafı aydın görünür"

    Fərdi
    21:20

    Rütte Danimarka və Qrenlandiya nazirləri ilə görüşəcək

    Digər ölkələr
    21:11

    ABŞ husilərə qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    21:07

    Bakıda kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçiriləcək

    Fərdi
    20:57

    Yaşar Gülər ABŞ-nin Ankaradakı səfiri ilə Suriyadakı vəziyyəti müzakirə edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti