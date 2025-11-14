İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Azərbaycanın 10 ayda metanol istehsalının həcmi açıqlanıb

    Energetika
    • 14 noyabr, 2025
    • 17:19
    Azərbaycanın 10 ayda metanol istehsalının həcmi açıqlanıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda 403,8 min ton həcmində metanol (metil spirit) istehsal olunub.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu, 2024-cü ilin 10 ayı ilə müqayisədə 4,2 % azdır.

    Bu il noyabrın 1-nə 41,3 min ton hazır məhsul qalığı yaranıb.

    Qeyd edək ki, Metanol Bakının Qaradağ rayonundakı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) Metanol Zavodunda istehsal edilir. 2013-cü ildə istismara verilmiş zavod 2016-cı ildənn SOCAR-ın törəmə müəssisəsi - "SOCAR Metanol" MMC-nin idarəçiliyi altında fəaliyyət göstərir, 2017-ci ilin avqust ayından isə şirkətin mülkiyyətinə keçib. Müəssisə illik 650-700 min ton metanol istehsal etmək gücünə malikdir. İstehsalatda xammal olaraq təbii qaz və duzlaşdırılmış su istifadə olunur.

    metanol metil spirti istehsal

    Son xəbərlər

    17:30

    AGF-nin baş katibi: "Avropa çempionatında Azərbaycan gimnastlarına ümidlərimiz böyükdür"

    Fərdi
    17:25

    Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları elan edilib

    Biznes
    17:22

    Azərbaycanda mobil rabitə gəlirləri 11 %-dən çox artıb

    İKT
    17:19

    Azərbaycanın 10 ayda metanol istehsalının həcmi açıqlanıb

    Energetika
    17:18

    Kavelaşvili: Bakı və İrəvan arasında sülh regionun cəlbediciliyini artıracaq

    Region
    17:17

    "Zabrat Maşınqayırma Zavodu" özəlləşdirməyə çıxarılıb

    Biznes
    17:15

    ABŞ-də yaşayan Vaqif Allahverdiyev Baş Prokurorluğa çağırılıb

    Hadisə
    17:11

    Milli Məclisdə büdcə zərfinin müzakirə ediləcəyi iclasların tarixi açıqlanıb

    Milli Məclis
    17:08

    Bakı metrosundan istifadə edən sərnişinlərin sayı 3 %-ə yaxın azalıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti