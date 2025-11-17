Azərbaycanda "Texniki xidmətin nəticəsinə dair akt"ın yeni forması təsdiqlənib
Energetika
- 17 noyabr, 2025
- 12:29
Energetika Nazirliyinin Kollegiyası "Texniki xidmətin nəticəsinə dair akt"ın formasını təsdiqləyib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı nazir Pərviz Şahbazov yeni qərar imzalayıb.
Eyni zamanda "Texniki xidmətin nəticəsinə dair akt"ın formasının təsdiq edilməsi haqqında" Energetika Nazirliyinin Kollegiyasının 19 may tarixli 2022-ci il tarixli qərarı ləğv edilib.
Bu qərar 2026-cı il yanvarın 1-dən qüvvəyə minəcək.
Nazirliyin Hüquq şöbəsinə bu Qərarın 3 gün müddətində Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilməsi tapşırılıb.
Son xəbərlər
12:52
UN-HABITAT-ın insan mərkəzli "ağıllı şəhərlər" üzrə qaydalar sənədi Bakıda təqdim olunacaqXarici siyasət
12:49
Kosmas Zavazava: "Bakı Bəyannaməsi qlobal rəqəmsal gündəliyi yeniləyəcək"İKT
12:47
Azərbaycan klubu legioner basketbolçusu ilə yollarını ayırıbKomanda
12:43
Azərbaycan neft məhsullarının ixracını 19 %-ə yaxın artırıbEnergetika
12:43
Aİ-Azərbaycan tərəfdaşlığının prioritetləri müzakirə edilibBiznes
12:41
Azərbaycan gələn il Ümumdünya Şəhərsalma Forumunda öz modelini təqdim edəcəkXarici siyasət
12:38
Çin şirkətləri Azərbaycan üçün yeni turpaketlər hazırlamaq istəyirTurizm
12:36
Azərbaycan avtomobil idxalına çəkdiyi xərci 21 %-ə yaxın artırıbBiznes
12:35