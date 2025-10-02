İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi

    Azərbaycan və Qazaxıstan "yaşıl enerji" sahəsində əməkdaşlığı genişləndirir

    Energetika
    • 02 oktyabr, 2025
    • 13:39
    Azərbaycan və Qazaxıstan yaşıl enerji sahəsində əməkdaşlığı genişləndirir

    Azərbaycan və Qazaxıstan karbohidrogen və "yaşıl enerji" sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi perspektivləri müzakirə olundu.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə energetika naziri Pərviz Şahbazov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    Nazir qeyd edib ki, "Qazaxıstan Enerji Həftəsi" çərçivəsində Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) prezidenti ilə birlikdə Qazaxıstanın energetika naziri Erlan Akkenjenovla görüş keçirilib.

    Görüşdə 2023-cü ildən bu günədək Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) vasitəsilə 3 milyon 383 min ton qazax neftinin nəql edildiyi vurğulanıb. Həmçinin Qazaxıstan neftinin Azərbaycan ərazisindən tranzitinin artırılması, SOCAR və "KazMunayGaz" arasında birgə layihələr üzrə əməkdaşlıq imkanları və "Mərkəzi Asiya-Azərbaycan Yaşıl Enerji Dəhlizi"nin icra vəziyyəti nəzərdən keçirilib.

    Pərviz Şahbazov Qazaxıstan BTC
    Foto
    Azerbaijan and Kazakhstan expand green energy cooperation

    Son xəbərlər

    14:11

    Zərərçəkmiş şəxs Levon Mnatsakanyanı tanıyıb: Başıma yumruqla, avtomatın qundağı ilə vururdu

    Hadisə
    14:09

    Mette Fridreksen: Avropanın Rusiyanın təhdidləri ilə üzləşməsi tarixdə ilk hal deyil

    Digər ölkələr
    14:08

    Yazıçı Qismət: Azərbaycanda nəşriyyatlar daha çox tanınan imzaları nəşr edirlər

    Ədəbiyyat
    14:07

    Azərbaycanın IRENA ilə ikitərəfli əməkdaşlığının inkişafı müzakirə olunub

    Energetika
    14:04

    Cavid Abdullayev: "Biləsuvar GES Azərbaycanın enerjiyə tələbatının 4-5 %-ni təmin edəcək"

    Energetika
    13:55

    Kopenhagen sammiti: Aİ liderləri "dron divarı" barədə razılığa gələ bilmirlər

    Digər ölkələr
    13:52
    Foto

    İlham Əliyev "Avropa Siyasi Birliyi"nin 7-ci Zirvə toplantısının açılış plenar sessiyasında iştirak edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    13:50

    İsrail səfiri İspaniya XİN-ə çağırılıb

    Digər ölkələr
    13:49

    Pərviz Şahbazov: "Transxəzər dəhlizi Azərbaycan və Mərkəzi Asiyadan böyük həcmdə "yaşıl enerji" təchizatını təmin edəcək"

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti