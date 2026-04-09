    Azərbaycan və Özbəkistan neft-qaz sahəsində birgə layihələri müzakirə edib

    Energetika
    • 09 aprel, 2026
    • 19:44
    Azərbaycan və Özbəkistan neft-qaz sahəsində birgə layihələri müzakirə edib

    Özbəkistanda səfərdə olan SOCAR-ın vitse-prezidenti Arzu Cavadova "Özbəkneftqaz" ASC-nin İdarə Heyətinin sədri Abdugani Sanginov ilə görüşüb.

    Bu barədə "Report"a SOCAR-dan məlumat verilib.

    Görüşdə Azərbaycan-Özbəkistan strateji tərəfdaşlığına uyğun olaraq şirkətlər arasında ikitərəfli əməkdaşlığın dinamik inkişafından məmnunluq ifadə olunub.

    Tərəflər əlaqələrin cari vəziyyətinə və inkişaf perspektivlərinə dair müzakirələr aparıblar.

    Söhbət zamanı "Üstyurt" kəşfiyyat sahəsində geoloji kəşfiyyat üzrə birgə layihənin icrası istiqamətində görülən işlər nəzərdən keçirilib, qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Son xəbərlər

    21:01

    Futbol üzrə dünya çempionatında rekord sayda hakim fəaliyyət göstərəcək

    Futbol
    20:58

    EBRD-nin 5 milyard avroluq dəstək proqramında Azərbaycan da yer alıb

    Maliyyə
    20:45

    Cüdo üzrə U-17 yeniyetmələr arasında Liqa yarışının I turu başlayır

    Fərdi
    20:40

    Paşinyan: Azərbaycanla dəmir yolu əlaqəsi regional ticarətin inkişafına təkan verir

    Region
    20:27

    Yevgeni Kukseviç: "Gürcüstanla yoldaşlıq oyununun xeyrini gələcəkdə görəcəyik"

    Futbol
    20:21

    Numan Kurtulmuş: Türkiyə Azərbaycan-Ermənistan yaxınlaşmasını müsbət qiymətləndirir

    Xarici siyasət
    19:58

    Hakan Fidan: ABŞ və İran arasında sülhə nail olmaq üçün iki həftə kifayət etməyə bilər

    Region
    19:49

    Futzal üzrə Azərbaycan millisi Gürcüstana uduzub

    Futbol
    19:48

    Netanyahu sülh münasibətləri qurmaq üçün Livanla birbaşa danışıqlara başlamağı tapşırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti