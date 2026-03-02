Azərbaycan və Moldova "yaşıl enerji"də yeni əməkdaşlığı müzakirə edib
Energetika
- 02 mart, 2026
- 13:14
Azərbaycan və Moldova arasında təbii qaz və bərpa olunan enerji sahəsində yeni əməkdaşlığı müzakirə edib.
"Report" xəbər verir ki, bunu nazir Pərviz Şahbazov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.
Nazir qeyd edib ki, Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası nazirlərin iclasları ərəfəsində Moldovanın energetika naziri Dorin Junqietu ilə görüşüb.
Görüşdə təbii qaz və bərpa olunan enerji sahəsində yeni əməkdaşlıq imkanları dəyərləndirilib.
