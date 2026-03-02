İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Azərbaycan və Moldova "yaşıl enerji"də yeni əməkdaşlığı müzakirə edib

    Energetika
    • 02 mart, 2026
    • 13:14
    Azərbaycan və Moldova yaşıl enerjidə yeni əməkdaşlığı müzakirə edib

    Azərbaycan və Moldova arasında təbii qaz və bərpa olunan enerji sahəsində yeni əməkdaşlığı müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu nazir Pərviz Şahbazov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    Nazir qeyd edib ki, Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası nazirlərin iclasları ərəfəsində Moldovanın energetika naziri Dorin Junqietu ilə görüşüb.

    Görüşdə təbii qaz və bərpa olunan enerji sahəsində yeni əməkdaşlıq imkanları dəyərləndirilib.

    Azərbaycan Moldova Pərviz Şahbazov Dorin Junqietu

