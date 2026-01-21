İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azər Məmmədov Mingəçevirdə vətəndaşları qəbul edəcək

    Energetika
    • 21 yanvar, 2026
    • 14:22
    Azər Məmmədov Mingəçevirdə vətəndaşları qəbul edəcək

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin baş direktoru Azər Məmmədov Mingəçevir şəhərində vətəndaş qəbulu keçiriləcək.

    "Report" "Azəriqaz"a istinadən xəbər verir ki, qəbul yanvarın 23-də saat 11:00-da Mingəçevir şəhər Gənclər Evində baş tutacaq. Görüş zamanı Mingəçevir və Yevlax sakinlərinin müraciətləri dinləniləcək.

    Qurum vətəndaşların diqqətinə çatdırır ki, qəbulda ünvanlanan müraciətlər yalnız "Azəriqaz"ın xidmət sahələrinə aid olmalıdır.

    Qəbula dair əlavə məlumat almaq istəyənlər Tərtər Regional Qaz İstismarı İdarəsinə (tel: 050 845 74 14; 050 845 93 52) müraciət edə bilərlər.

    “Azəriqaz” İstehsalat Birliyi Mingəçevir Vətəndaş qəbulu Azər Məmmədov

    Son xəbərlər

    15:05

    Azərbaycanda şaxtavurmaya görə 1 milyon manata yaxın zərər ödənişləri edilib

    ASK
    15:02

    SOCAR rəsmisi: "Digital Lighthouse Award" mükafatı sistematik rəqəmsal transformasiyanın göstəricisidir"

    Energetika
    15:01

    Misir Sülh Şurasına daxil olmaqla bağlı dəvəti qəbul edib

    Digər ölkələr
    15:01

    Azərbaycan taekvondoçuları Şəkidə təlim-məşq toplanışına başlayıblar

    Fərdi
    15:00

    BMTM Karnegi Fondunun anti-Azərbaycan narrativləri təşviq edən məqaləsinə cavab verib

    Xarici siyasət
    14:50

    Davosda İlham Əliyevin sülh mesajları – Azərbaycan dünya siyasətinin mərkəzində - ŞƏRH

    Analitika
    14:49

    Kutay Durna: "SOCAR Karbamid" daxili tələbatı 100 % qarşılayır"

    Energetika
    14:49

    İsveç Sülh Şurasına qoşulmaqdan imtina edib

    Digər ölkələr
    14:46

    Fələstin və Rusiya prezidentləri Moskvada görüşəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti