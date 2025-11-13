Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package plane crash 2025 Islamic Solidarity Games
    Bodies of all servicemen killed in Turkish plane crash found

    Region
    • 13 November, 2025
    • 12:02
    Bodies of all servicemen killed in Turkish plane crash found

    Bodies of all 20 servicemen who died in the crash of a Turkish military plane have been found, Report informs via A Haber.

    The C-130 military transport aircraft of the Turkish Air Force crashed in Georgian territory.

    Türkiyənin qəzaya uğrayan təyyarəsində həlak olan hərbçilərin hamısının nəşi tapılıb
    Найдены тела всех военнослужащих, погибших при крушении турецкого военного самолета в Грузии

