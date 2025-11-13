Bodies of all servicemen killed in Turkish plane crash found
Region
- 13 November, 2025
- 12:02
Bodies of all 20 servicemen who died in the crash of a Turkish military plane have been found, Report informs via A Haber.
The C-130 military transport aircraft of the Turkish Air Force crashed in Georgian territory.
